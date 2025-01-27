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27.01.2025, 10:41

Парацетамол из Израиля убивает казахстанцев: правда или фейк

Новости Казахстана 0 526

В Казнете активно распространяют сообщение, автор которого предупреждает о "смертельно опасном" парацетамоле из Израиля. Якобы препарат был предназначен для Палестины, но продают его в России и Казахстане. Кроме того, после приема человек погибает на шестой день, сообщает Zakon.kz.

Фото: trip-for-the-soul.ru
Фото: trip-for-the-soul.ru

Специалисты Stopfake.kz сразу же отмечают, что эта рассылка является фейком. К тому же, еще и старым.

Подобные заявления фигурировали в 2017 году. Тогда же ее опроверг главный эксперт Комитета фармации Министерства здравоохранения РК. Через год фейк дошел до России. Ложное сообщение опровергли и там.

Что же должно насторожить в этом сообщении обычного пользователя, объяснили аналитики.

К примеру, на изображении мы видим упаковку якобы опасного препарата. Срок производства указан 2016 год, а срок годности – 2019-й. Очевидно, что просроченные лекарства не будут продаваться в аптеках Казахстана, так как контроль за этим процессом очень строгий.

Кроме того, на упаковке указан производитель – Apex. Данная компания – индийская. Это еще одно подтверждение ложности утверждений в сообщении.

Фармкомпания Apex действительно производит парацетамол, но о его опасности никогда не сообщалось.

Сам же парацетамол – популярное жаропонижающее средство. Оно доступно без рецепта. Возможно, поэтому в Сети ходит очень много фейков об этом препарате.

Одна из первых его версий утверждала, что в таблетках якобы содержится ядовитая проволока. Позже стали появляться сообщения, что в составе израильского парацетамола якобы присутствует крайне опасный вирус мачупо.

Так, в разные годы фейки о парацетамоле опровергали фактчекеры из Кыргызстана, Украины, Литвы, США, Казахстана.

Следовательно, как говорится в заключении:

"Сообщение о "смертельно опасном" жаропонижающем, якобы продающемся в аптеках Казахстана, является давно распространенным фейком".
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