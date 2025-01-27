"Как можно лечить кариес у пятимесячного ребенка, у которого не прорезались зубы?": депутаты раскритиковали систему ОСМС

Депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании, передает корреспондент NUR.KZ.
"Несмотря на значительный рост расходов на здравоохранение, удовлетворенность граждан предоставлением медицинских услуг снижается. Так, только за последние 3 года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47%", - сообщила Дания Еспаева.
По ее данным, Министерство здравоохранения регулярно отчитывается о стабильном росте объемов диагностических услуг, что является одним из результатов обязательного социального медицинского страхования.
"По данным Минздрава, количество консультативно-диагностических услуг, а также услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии увеличилось в семь раз. Однако расширение диагностических услуг не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги даже назначались, несмотря на отсутствие необходимости", - заявила депутат.
Указала она и на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, что приводит к потере доверия к этой системе и ее эффективности.
"Слабый уровень цифровизации отрасли приводит к недостаткам в финансовом управлении, переоценкам и искажениям. Отсутствие четкости в разделении двух пакетов финансирования приводит к административным сложностям при оплате оказанных медицинских услуг.
Еще одна проблема - недостаточное финансирование отрасли из-за роста потребления медицинских услуг, роста инфляции и низких тарифов на медицинские услуги", - резюмировала Еспаева.
Ее поддержал коллега - депутат Асхат Аймагамбетов. Он привел в пример данные, когда пятимесячному ребенку лечили зуб от кариеса.
"Как можно лечить кариес у пятимесячного ребенка, у которого не прорезались зубы? Еще хуже - 82 зуба у другого человека были пролечены, и клиника попросила деньги у фонда. Еще один случай - за один день одна больница оказала 32 услуги одному человеку. Таких примеров очень много.
Сама система финансирования ОСМС подталкивает к переустройству и списанию, потому что средства выплачиваются не за каждый пролеченный случай, а за каждую услугу. Нет нормативов, цифровизации, а стандарты клинических протоколов неясны", - заявил он.
Также он привел в пример еще один курьезный случай.
"Раньше остеохондроз выявляли без рентгена. Позже начали использовать рентген, это хорошо. А теперь для выявления остеохондроза одному больному назначают рентген, затем КТ, МРТ и другие дополнительные обследования. Все это - "законный" способ зарабатывать деньги. Только 1% выплат проверяется государством. Поэтому клиники продолжают зарабатывать деньги не опасаясь рисков. Кому-то выгоден такой беспорядок", - резюмировал мажилисмен.
Напомним, в августе прошлого года недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.
Кроме того, в сентябре 2024 года в Минздраве сообщили, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев. После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС. Также она сообщила, какие болезни переведут из ГОБМП в ОСМС.
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