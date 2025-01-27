Экс-депутат Кайрат Кудайберген осужден за январские события

Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Суд приговорил Кудайбергена к 8 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в организации и участии в массовых беспорядках. Ему также запретили заниматься публицистической деятельностью.

Бывший депутат VII созыва городского маслихата Кайрат Кудайберген был задержан 22 апреля 2022 года по делу о январских событиях. С того дня он находился под стражей.

Кудайберген подозревался в организации и участии в массовых беспорядках. Предварительным расследованием установлено, что он вместе с Арманом Джумагельдиевым (криминальный авторитет Дикий Арман - прим.) организовал в Алматы сбор людей в гостинице "Казахстан". По версии следствия, Кудайберген призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей на ячейки по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руки как отличительный знак их группировки.