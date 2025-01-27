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27.01.2025, 11:55

Дикий Арман осужден за январские события

Новости Казахстана 0 688

Суд вынес приговор Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, по делу о январских событиях 2022 года, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Все судебные заседания и вынесение приговора проводились в закрытом режиме без допуска прессы.

Вынесение приговора было назначено на 10.00 утра 27 января. Представителям СМИ было разрешено наблюдать за залом суда в онлайн-режиме.

Суд приговорил Джумагельдиева к 20 годам лишения свободы.

Ранее в YouTube появились видеозаписи закрытого судебного процесса над Арманом Джумагельдиевым, известным как Дикий Арман. Эта ситуация вызвала реакцию Генеральной прокуратуры.

Напомним, в феврале 2024 года сообщалось, что в Алматы и Шымкенте задержали членов ОПГ Дикого Армана.

В сентябре 2023 года мы писали о том, что следователи передали в суд дело криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, и депутата алматинского маслихата Кайрата Кудайбергена. Их подозревают в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий 2022 года в Алматы. Кроме них, перед судом предстали еще 40 человек.

Бывший депутат VII созыва городского маслихата Алматы Кайрат Кудайберген был задержан 22 апреля 2022 года. С того дня он находится под стражей. Дикий Арман был задержан тремя месяцами ранее, 7 января.

Предварительное расследование установило, что Кудайберген вместе с Джумагельдиевым организовал сбор людей в алматинской гостинице "Казахстан".

Почему Дикого Армана судят дольше, чем организаторов январских событий, ответили в Верховном суде

По версии следствия, Кудайберген призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей на ячейки по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руки как отличительный знак их группировки.

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