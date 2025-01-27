Полицейский насмерть задавил женщину в ЗКО: подробности аварии

24 января в поселке Таскала Западно-Казахстанской области произошло трагическое ДТП, в результате которого женщина погибла под колесами автомобиля. Инцидент вызвал широкий резонанс, так как за рулем машины находился сотрудник полиции, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: ИА «NewTimes.kz»

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО, водитель автомобиля «Митсубиси», двигаясь задним ходом рядом с магазином, не заметил пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Особое внимание привлекло то, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции, работающий в Отделе полиции того же района. В связи с этим, мужчина был немедленно уволен из органов внутренних дел.