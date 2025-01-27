Российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Казахстана, передает Lenta.ru

Фото: Marton Monus / dpa / Globallookpress.com

Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Черчесовым команду покидает весь тренерский штаб.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.