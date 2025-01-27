В Казахстане раскрыта схема отмывания денег: супруги лишились свободы и имущества на 309 млн тенге

Департаментом АФМ по Шымкенту выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz.

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Расследованием установлено, что с 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.

"Продукция реализовывалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах – Туркестанской и Жамбылской областях. В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге.

"На средства, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге ("Toyota Land Cruiser 300", "Zeekr 001", "KIA K8", "Hyundai Grandeur", "Volvo" и другие), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников".Пресс-служба АФМ РК

Приговором суда указанные лица признаны виновными в:

незаконном предпринимательстве (ст. 214 ч. 2 п. 2 УК РК),

нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров (ст. 233 ч. 2 УК РК),

легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 п. 3 УК РК).