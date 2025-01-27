Казахстанцы перестали покупать российские рубли – анализ валютного рынка

По данным Национального банка Казахстана в декабре 2024 года спрос граждан Казахстана на иностранную валюту стал аномально низким за последние пять лет, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В декабре, в канун 2025 года, розничный спрос на доллары со стороны населения резко снизился. Объем чистых продаж (за вычетом покупок) наличной валюты США (или реализации обменными пунктами) составил всего 339 млн долларов. Это на 27% меньше, чем было в ноябре, когда физические лица приобрели почти 461 млн долларов. Если же брать годовые объемы, то видно, что в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года спрос на доллары стал ниже на 34,8%.

Причины такого поведения населения страны вполне объяснимы, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Во-первых, резко поднялся курс доллара. Если еще в ноябре средний курс доллара составлял 495 тенге, то в декабре он вырос сразу до 520 тенге за доллар. Это отпугнуло большую массу покупателей".Арсен Темирбаев

Во-вторых, уменьшение покупок долларового кэша эксперт связывает с растущей популярностью безналичных платежей – уже нет большой необходимости ввезти за границу "живую" валюту, ведь всегда можно расплатиться картой.

Тем не менее, больше всего долларов США купили жители Алматы (38%), Шымкента (19%), Астаны (6%) и Мангистау (6%). Меньше всего купили долларов в Абайской и Улытауской областях.

Еще одним трендом, а вернее, тенденцией становится отказ граждан страны от покупок российских рублей. Чистый спрос на наличные российские рубли в обменных пунктах в декабре в который раз стал отрицательным: минус 4,4 млрд тенге. А за 10 месяцев 2024 года нетто-спрос на рубли составил минус 9,5 млрд тенге.

"Непопулярность рубля сегодня объясняется, прежде всего, высокой волатильностью российской валюты. В декабре рубль, то падал до 113 рублей за доллар, то поднимался до 99. В таких условиях инвестировать в рубль просто нет смысла. Его покупали только те, кто совершал поездки в Россию с личными целями или для ведения бизнеса".Арсен Темирбаев

Фото: nationalbank.kz

Наибольший интерес к рублю в конце 2024 года был зафиксирован в Карагандинской области, ВКО и ЗКО. Меньше всего покупали рубли в Алматы, Астане и Шымкенте.