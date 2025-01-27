“Передал информацию своему юристу“: Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

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Ранее в Казахстанской федерации футбола объявили о завершении работы Станислава Черчесова с национальной сборной "по соглашению сторон". Специалист утверждает, что формальные вопросы еще не до конца улажены.

"В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем. Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком - еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации - функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта - как моего, так и моих помощников", - заявил тренер в интервью "Спорт-экспрессу".

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

При Станиславе Черчесове сборная Казахстана по футболу повторила собственное антидостижение: команда не смогла забить в шести матчах подряд впервые с 2008 года.

Сам тренер за полгода работы в команде несколько раз попадал в скандалы. После игры со Словенией в Алматы российский специалист "решил пошутить". Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: "Ты по-французски сейчас говоришь?" После чего в КФФ назначили тренеру штраф.

Еще раньше Станислав Черчесов предложил журналисту задавать вопросы по-осетински, после того как тот задал ему вопрос на казахском.