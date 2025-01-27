«По заданию украинских спецслужб»: казахстанца задержали в России

По данным издания, 44-летний мужчина был осужден в Казахстане за убийство.

«В РФ никак не регистрировался и работу еще не нашел. Но искал — в январе к нему в телегу постучались хлопцы, которые пообещали заплатить по 40к за поджог вышек связи», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, казахстанец поджог четыре оборудования мобильных операторов в Щелково и Лосино-Петровском. Сумма ущерба достигла 4 миллионов рублей.

Мужчину задержали и возбудили дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Редакция ИА «NewTimes.kz» обратилась за комментарием в МИД. Информацию пока никак не прокомментировали.