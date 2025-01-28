18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.84
543.11
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.01.2025, 19:03

Почти каждый десятый казахстанец будет больше платить за ОСМС

Новости Казахстана 0 333

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала возможность пересмотра взносов ОСМС для государства, работодателей и индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам Альназаровой, министерства финансов и национальной экономики поддержали соответствующее предложение.

"Нас поддержали Министерство финансов и Министерство национальной экономики, уже есть заключение республиканской бюджетной комиссии о поэтапном увеличении взносов государства с 2027 года на 0,5 процентов каждые два года. Это действительно позволит увеличить доходную часть бюджета, расширить количество медицинских услуг, повысить тарифы и заработную плату медработников", - сказала Альназарова на брифинге после правительственного часа в Мажилисе.

По словам министра, взносы для большей части населения останутся неизменными. Однако казахстанцы с зарплатой свыше 850 тысяч тенге все же будут платить больше.

"Предлагается сделать взносы более соразмерными: если человек зарабатывает более миллиона тенге, он отчисляет не 2 процента, а около полутора процентов, тогда как при заработной плате в 500 тысяч тенге отчисляется полных 2 процента. В настоящее время, чем выше заработная плата, тем ниже ставка взноса в процентном соотношении. Министерство здравоохранения предлагает увеличить верхний предел отчислений. Сейчас он ограничен 10 минимальными заработными платами (МЗП). Предлагается увеличить его в 5 раз - до 50 МЗП. Эти изменения затронут население с заработной платой свыше 850 тысяч тенге, что составляет около 9 процентов от общего числа работающих по официальным данным", - добавила Альназарова.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
«В край обнаглели»: казахстанцы возмущены очередным повышением цен на интернет от BeelineНовости Казахстана
30.12.2024, 13:26 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...