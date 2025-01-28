Почти каждый десятый казахстанец будет больше платить за ОСМС

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По словам Альназаровой, министерства финансов и национальной экономики поддержали соответствующее предложение.

"Нас поддержали Министерство финансов и Министерство национальной экономики, уже есть заключение республиканской бюджетной комиссии о поэтапном увеличении взносов государства с 2027 года на 0,5 процентов каждые два года. Это действительно позволит увеличить доходную часть бюджета, расширить количество медицинских услуг, повысить тарифы и заработную плату медработников", - сказала Альназарова на брифинге после правительственного часа в Мажилисе.

По словам министра, взносы для большей части населения останутся неизменными. Однако казахстанцы с зарплатой свыше 850 тысяч тенге все же будут платить больше.