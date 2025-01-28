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27.01.2025, 21:33

Кто виноват в высоких ценах на авиабилеты? Президент аэропорта Алматы выступил с заявлением

Новости Казахстана 0 304

Президент аэропорта Алматы объяснил, от чего зависит стоимость авиабилетов, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Из чего состоит стоимость билетов

Президент аэропорта Алматы Гокер Косе прокомментировал обсуждения о стоимости авиабилетов и роли аэропортов в формировании их цены. В своем заявлении он подчеркнул, что аэропорты Казахстана не являются причиной высоких цен на авиабилеты, и призвал учитывать все аспекты работы авиационной отрасли.

"Необходимо понимать, что аэропорты, в том числе международный аэропорт Алматы, не участвуют в формировании высоких цен на авиабилеты", – заявил Гокер Косе.

Он объяснил, что в среднем по миру аэропортовые сборы составляют лишь 4 процента от общих затрат авиакомпаний, согласно данным Международного совета аэропортов (ACI World).

По словам Косе, внутренние авиакомпании Казахстана пользуются одними из самых низких аэропортовых сборов в Азии. Кроме того, они имеют прямой доступ к авиационному топливу по конкурентным ценам, что является важным преимуществом для авиационного сектора страны.

Почему растут цены на авиабилеты

Как отметил президент воздушной гавани, одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость билетов, остается цена на авиационное топливо. Однако Гокер Косе отметил, что ситуация в Казахстане не хуже общемировой.

"Авиакомпании могут оптимизировать свои цены на билеты, используя различные механизмы управления затратами. При этом ухудшение финансового положения аэропортов не будет способствовать улучшению ситуации как для авиакомпаний, так и для конечных пассажиров", – отметил он.

Президент аэропорта подчеркнул, что, несмотря на сложные экономические условия, аэропорт Алматы продолжает инвестировать в развитие. За последние три года было вложено более 200 миллионов долларов в строительство нового терминала и модернизацию инфраструктуры. Это позволило в 2024 году достичь рекордных показателей – 11,4 миллиона обслуженных пассажиров, открытие новых маршрутов и привлечение новых авиакомпаний.

"Мы призываем всех заинтересованных участников, включая государственные органы, сосредоточиться на поиске решений, направленных на улучшение ситуации в отрасли. Для этого необходимо учитывать все аспекты, включая вклад аэропортов в развитие гражданской авиации, и работать в конструктивном диалоге для выработки комплексных и устойчивых решений", – добавил Гокер Косе.

Гокер Косе отметил, что развитие авиационной отрасли требует комплексного подхода.

"Международный аэропорт Алматы готов к открытым и прозрачным обсуждениям вопросов, связанных с развитием авиационной отрасли Казахстана, и продолжит работать на благо всех участников рынка и пассажиров", – заявил он.

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