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28.01.2025, 07:46

Врачи обеспокоены ростом числа забеременевших девочек на западе страны

Новости Казахстана 0 652

За последние четыре года в Атырауской области выявили около восьмисот беременных девочек-подростков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По информации телеканала, половина из них родили, 45 по разным причинам совершили аборт. В прошлом году на учет взяли 127 школьниц. Пик тревожной статистики пришелся на 2021 год, тогда почти 200 несовершеннолетних оказались в положении. "Девочки-по
По информации телеканала, половина из них родили, 45 по разным причинам совершили аборт. В прошлом году на учет взяли 127 школьниц. Пик тревожной статистики пришелся на 2021 год, тогда почти 200 несовершеннолетних оказались в положении. "Девочки-по

По информации телеканала, половина из них родили, 45 по разным причинам совершили аборт.

В прошлом году на учет взяли 127 школьниц.

Пик тревожной статистики пришелся на 2021 год, тогда почти 200 несовершеннолетних оказались в положении.

"Девочки-подростки чаще всего прибегают к аборту, боясь своих родителей. А это приводит к множеству последствий. Во-первых, к воспалительному процессу в репродуктивных органах женщины: в матке, протоках и яичниках. Во-вторых, это может привести к бесплодию", - рассказала акушер-гинеколог Айгерим Кайраткызы.

Помимо физических нарушений, у молодых мам также может быть психическое расстройство. Подросток не может адаптироваться к обществу из-за своего положения. Большое влияние оказывают моральные и материальные трудности.

"Если девочка растет без отца, то есть не хватает отцовской любви. Она ищет это тепло у других людей, мужчин. Взрослые могут обманным путем получить желаемое, а девочка остается одна в таком положении", - отметила психолог Гульвира Нурсултанкызы.

Всего по области в положении находятся свыше семи с половиной тысяч женщин. Среди них есть и совсем юные будущие мамы. Факты подростковой беременности чаще всего регистрируются в Жылыойском районе и Атырау.

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