Наследуется ли банкротство в Казахстане

Казахстанцы могут оформить банкротство в случае финансовых трудностей. Но при этом они сталкиваются с определенными ограничениями, касающимися самого должника. Об этом читайте на NUR.KZ.

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При наличии долгов и невозможности их оплатить, казахстанцы могут воспользоваться:

либо восстановлением платежеспособности – то есть отсрочкой оплаты долгов на срок до 5 лет;

либо банкротством – списанием долгов, но с определенными последствиями для имущества и дальнейшей финансовой жизни должника.

При этом определенные нюансы могут оставаться не совсем понятными для населения. Поэтому редакция NUR.KZ обратилась за разъяснениям некоторых вопросов в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД).

Последствия банкротства для казахстанцев

Как отмечают в ведомстве, после оформления банкротства казахстанцы сталкиваются с некоторыми ограничениями в вопросах финансовых услуг. Эти вопросы регулируются статьями 19 и 44 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

"Завершение процедуры внесудебного банкротства и процедуры судебного банкротства влечет:

прекращение обязательств банкрота;

запрет в течение пяти лет на выдачу банкроту займа;

а также отказ от принятия от банкрота обеспечения в виде залога, гарантии и поручительства по договорам банковского займа и предоставления микрокредита.

При этом указанное ограничение не распространяется на микрокредиты ломбардов", – сообщают в КГД.

То есть вместе с закрытием кредитов и прочих долгов (некоторые из них не подлежат списанию) для банкрота в течение 5 лет будут недоступны такие финансовые инструменты, как ипотека, рассрочки и микрокредиты.

Помимо этого, важно помнить, что также имущество банкрота может быть продано в уплату долга. Поэтому нужно заранее оценивать перспективы от применения подобного инструмента.

Передается ли банкротство по наследству

Обязательства, в том числе и кредиты, передаются по наследству вместе с остальным имуществом: жильем, автомобилем, денежными средствами, пенсионными накоплениями и так далее.

При этом нельзя отказаться от долгов и оставить только имущество.

Согласно ответу госоргана, в случае смерти лица, оформившего банкротство, также есть свои нюансы.

"Процедура банкротства прекращается, если в течение срока проведения такой процедуры наступила смерть должника, вступило в законную силу решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим (подпункт 3) пункта 1 статьи 18 и подпункт 1) пункта 1 статьи 35 закона)", – сообщают в КГД.

В то же время пункты 3 в указанных статьях, регулирующих внесудебное и судебное банкротство, указывают следующее: "прекращение процедуры внесудебного банкротства не влечет прекращения обязательств должника перед кредиторами".

Другими словами, если лицо, которое оформляет банкротство, внезапно скончается, то его обязательства перед кредиторами не будут прекращены. Соответственно, его долги могут быть переданы наследникам, которые либо примут их вместе с имуществом, либо полностью откажутся от наследства.

А если оформление банкротства было уже завершено, то долги будут считаться списанными. А значит, в случае кончины банкрота они не передаются по наследству.