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28.01.2025, 08:26

Зачем Нацбанк публикует курс доллара, который отличается от цен в обменниках Казахстана

Новости Казахстана 0 978

Ежедневно Нацбанк РК устанавливает официальный курс доллара, хотя на валютной бирже и в обменных пунктах он отличается. Цель этого курса оказалась индикативной. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
На фоне резких изменений курса доллара в Казахстане была отмечена интересная ситуация – обменные пункты продавали доллар по курсу ниже, чем официально объявленный Нацбанком РК.

Чтобы узнать, почему отмечается такая разница и для чего Нацбанк публикует официальный курс, редакция NUR.KZ обратилась в Департамент монетарных операций Национального банка РК.

Особенности официального и биржевого курсов

В конце каждого торгового дня на валютной бирже устанавливается последняя цена торгов. Именно на это значение ориентируются обменные пункты и банки второго уровня, которые обменивают валюту населению.

При этом Национальный банк устанавливает так называемый "средневзвешенный курс" – это значение является официальным курсом на следующий рабочий день после проведения торгов.

"Использование средневзвешенного курса позволяет учесть сделки, заключенные в течение торговой сессии, обеспечивая более объективное и стабильное значение курса, нежели последняя цена сделки дня.

Последние минуты биржевых торгов характеризуются низкой ликвидностью, так как основной объем валютных операций участников рынка уже проведен.

В связи с чем последняя цена по итогам торгового дня является недостоверным индикатором и не может использоваться в качестве официального курса", – отмечают в Департаменте монетарных операций.

Влияет ли официальный курс на валютные убытки для населения и бизнеса

Как сообщают в ведомстве, официальный курс национальной валюты является индикативным (рекомендательным) показателем, который принимается к сведению и подлежит обязательному применению только в определенных случаях.

"В частности, он используется для учетных целей, таких как переоценка валютных активов или обязательств.

Например, официальный курс применяется Центральными Банками при проведении взаиморасчетов между странами ЕАЭС по ввозным таможенным пошлинам в рамках исполнения Договора о ЕАЭС", – отмечают в Департаменте монетарных операций.

При этом указывается, что каждый участник рынка – физическое или юридическое лицо – решает самостоятельно, по какой цене покупать или продавать валюту.

Так, юридические лица могут обменивать валюту через банки второго уровня, которые предлагают текущий рыночный курс.

А для хеджирования валютных рисков компании также могут использовать производные финансовые инструменты, такие как свопы и форвардные контракты, позволяющие зафиксировать курс на будущую дату.

"Обменные пункты и банки второго уровня самостоятельно устанавливают курсы, по которым покупают и продают валюту населению и юридическим лицам, ориентируясь на собственные ожидания и исходя из экономической целесообразности, закладывая в котировки комиссии и маржу.

В связи с чем, разница между официальным курсом и курсом, наблюдаемым в обменных пунктах и банках второго уровня, не связана с механизмом установления официального обменного курса", – отмечают в ведомстве.

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