Казахстан снова лидирует? Где в ЕАЭС дороже всего жить

В 2024 года инфляция во всех странах ЕАЭС сложилась на уровне 8,1%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 6,9%, сообщает ЕЭК.

При этом самый высокий уровень инфляции зафиксирован в Казахстане – 8,7%. Похожая ситуация сложилась и в России, где цены выросли за год на 8,5%. Далее следуют Беларусь (5,7%) и Кыргызстан (5%).

А вот в Армении показатель гораздо ниже – 0,3%.

Что касается индекса цен на продукты питания, то больше всего они подорожали в России (+9,2%), Беларуси (+6,6%) и Казахстане (+6%).

В Кыргызстане уровень продовольственной инфляции сложился на уровне 3,1%. В Армении отмечено снижение на 1,2%.

Если подробнее остановиться на стоимости продуктов, то видно, что, несмотря на рост инфляции, в Казахстане не самые высокие цены. Например, 1 кг говядины в Армении в ноябре стоил 4,7 тыс. тенге. Далее следует Кыргызстан – 3,6 тыс. тенге, Россия – 2,9 тыс. тенге, а на местном рынке – 2,7 тыс. тенге. При этом жителям Беларуси мясо обходилось в среднем в 1,8 тыс. тенге.

Рис в Казахстане – один из самых дешевых в ЕАЭС: 664,3 тенге за кг в среднем. Ниже цена только в России – 658,6 тенге. В Беларуси – 770,6 тенге, Кыргызстане – 900 тенге, а в Армении – 1,2 тыс. тенге.

Однако цена на сыр в Казахстане выше, чем в других странах Союза – 5,1 тыс. тенге за кг. Жителям России данный продукт обходится в 4,3 тыс. тенге, Кыргызстана – 3,7 тыс. тенге, Беларуси – 3,3 тыс. тенге, Армении – 3,2 тыс. тенге.

Между тем непродовольственные товары за год подорожали в Казахстане на 7,9%, в Кыргызстане – на 7,4%. Это самые высокие показатели по ЕАЭС.

По росту цен на платные услуги также лидирует Казахстан – 13,5%. В России показатель достиг 10%, в Кыргызстане – 8,2%, в Беларуси – 6,4%, в Армении – 3%.