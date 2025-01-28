Футболист: зачем Черчесов сунулся в дурацкий Казахстан? Казахам на конях бы скакать

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27 января Черчесов расторг трудовой договор с казахстанской федерацией футбола по обоюдному согласию сторон.

«Черчесов — тренер высокого уровня, грамотный и опытный. Но зачем он вообще решил работать в Казахстане? У них никогда не было сильных футболистов, и вряд ли это изменится. Не понимаю, зачем он туда пошёл. В Венгрии и Польше он показывал хорошие результаты, а в Казахстане с таким подбором игроков успеха ждать было невозможно. Он не сможет научить их играть в футбол. Казахи, на мой взгляд, для этой игры не приспособлены. Им лучше заниматься национальными видами спорта, вроде конных соревнований или их традиционных игр с мячом», — заявил Пономарев.

Он также высказался о возможном будущем Черчесова.

«У нас в России есть хорошие игроки, и тренерской работы хватит. Черчесов уже доказал, что способен добиваться результата. У него есть характер и харизма. Он строгий, а это важно для тренера, особенно в нашем футболе. Лично я, будь я тренером, не стеснялся бы жестко работать с игроками. Мы и сами, когда играли, были далеко не идеальными», — добавил Пономарев.

За время работы с национальной сборной Казахстана Черчесов провел шесть матчей, в которых команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.