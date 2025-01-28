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28.01.2025, 10:04

Казахстанцам станет сложнее покупать жилье

Новости Казахстана 0 53 499

Жилье может стать менее доступным для казахстанцев. Такой прогноз LS озвучил эксперт рынка недвижимости Александр Пак.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По мнению собеседника LS, 2025 год может стать тяжелым для отрасли. Восстановление рынка, которое началось в 2024 году, может остановиться. По данным Бюро нацстатистики, в 2024 году ежемесячно совершалось от 31 до 50 тыс. сделок купли-продажи против 24-38 тыс. сделок в 2023 году. 

Пак пояснил, что давление оказывают сразу несколько факторов: повышение курса доллара и геополитическая неопределенность, включая риски на нефтяном рынке

"Если повысят еще и НДС до 20%, это серьезно скажется на покупательской активности. Вырастут цены на услуги, товары народного потребления и т.д. Уровень жизни упадет, и всем будет уже не до недвижимости", – пояснил он.

Пак напомнил, что сейчас значительная доля расходов казахстанцев приходится на продукты. Помимо этого, по словам эксперта, в стране почти на 30% подорожали комуслуги. В таких условиях без наличия доступных массовых ипотечных продуктов рынок жилья ожидает стагнация.

Вместе с тем риелтор отметил, что резкого роста цен на квартиры не будет, так как в отсутствие высокого спроса бизнес будет искать другие выходы для реализации недвижимости. Это могут быть скидки и специальные предложения.

"Когда доллар подорожал на 5-12%, а собственники подняли цены на 30%, от этого было мало толку – сделок купли-продажи больше не стало. Не стоит забывать и тот факт, что цена на квартиры на сайте отличается от стоимости при продаже. Если за квартиру просили 14 млн тенге, то у нотариуса сделка могла состояться по 12 млн тенге. Это все нужно учитывать. Поэтому застройщик будет идти навстречу покупателю, чтобы сохранить клиентов. В абсолютных цифрах роста цен на 10-20% не будет. Тем не менее стоимость жилья в этом году с учетом увеличения курса доллара и других факторов может измениться в пределах 5-7%. Это тот уровень, который в текущих условиях сможет позволить рынок, чтобы не замереть", – заключил Пак.

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