Казахстанцам станет сложнее покупать жилье

По мнению собеседника LS, 2025 год может стать тяжелым для отрасли. Восстановление рынка, которое началось в 2024 году, может остановиться. По данным Бюро нацстатистики, в 2024 году ежемесячно совершалось от 31 до 50 тыс. сделок купли-продажи против 24-38 тыс. сделок в 2023 году.

Пак пояснил, что давление оказывают сразу несколько факторов: повышение курса доллара и геополитическая неопределенность, включая риски на нефтяном рынке.

"Если повысят еще и НДС до 20%, это серьезно скажется на покупательской активности. Вырастут цены на услуги, товары народного потребления и т.д. Уровень жизни упадет, и всем будет уже не до недвижимости", – пояснил он.

Пак напомнил, что сейчас значительная доля расходов казахстанцев приходится на продукты. Помимо этого, по словам эксперта, в стране почти на 30% подорожали комуслуги. В таких условиях без наличия доступных массовых ипотечных продуктов рынок жилья ожидает стагнация.

Вместе с тем риелтор отметил, что резкого роста цен на квартиры не будет, так как в отсутствие высокого спроса бизнес будет искать другие выходы для реализации недвижимости. Это могут быть скидки и специальные предложения.