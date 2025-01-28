Строительство АЭС в Казахстане: премьер сделал заявление

Во время расширенного заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в ближайшее время будут заключены соглашения по строительству первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Алматинской области. Также завершается анализ в регионах для определения мест строительства второй, третьей атомной электростанции", - отметил премьер.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорить решение вопроса по строительству АЭС.

"По строительству атомных станций – надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", – сказал Токаев.

В ноябре 2024 года Министерство энергетики сообщало о начале переговоров с потенциальными поставщиками технологий строительства АЭС.

Сегодня в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Главы государства. На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, а также определены ключевые задачи на ближайший период. С докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также акимы ряда регионов.