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28.01.2025, 11:39

В Казахстане необходимо повысить ставку НДС - премьер Бектенов

Новости Казахстана 0 415

В Казахстане необходимо поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом на расширенном заседании правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Олжас Бектенов. Фото пресс-службы Акорды
Олжас Бектенов. Фото пресс-службы Акорды

Как сообщил глава кабинета министров, в Казахстане, несмотря на отдельные положительные результаты, динамика экономического роста недостаточна. Промышленный потенциал страны намного более масштабен.

"У нас недостаточный объем бюджета развития. В развитых странах он достигает 25 процентов от всех расходов государства, у нас же 8 процентов. Из почти 26 триллионов тенге республиканского бюджета на развитие идет всего 2 триллиона. Все остальное - это текущий бюджет, значительную часть которого составляют социальные расходы. Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура. Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития. В таких условиях надежно обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно", - сказал Олжас Бектенов.

По словам премьера, необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы страны. Текущая налоговая система не только не обеспечивает государству объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость.

"Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателем. Это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимый финансовый резерв", - сказал Олжас Бектенов.

Напомним, расширенное заседание правительства с участием Президента проходит в Астане. На сегодняшнем заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, а также определены ключевые задачи на ближайший период. С докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также акимы ряда регионов.

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