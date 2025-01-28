Льготные автокредиты: какие условия предлагают автосалоны в Казахстане

Некоторые автосалоны разместили сообщения о старте приема заявок на льготное автокредитование по ставке от 4%. А первоначальный взнос зависит от конкретной модели. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
Поэтому казахстанцы стремятся воспользоваться льготным автокредитованием.
Как сообщает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", подобные предложения появились на сайтах некоторых автосалонов. При этом отмечается, что срок предложений ограничен – по некоторым моделям он указан как до 31 января текущего года.
На некоторых страницах автосалонов отмечается, что это не является публичной офертой. То есть окончательные условия выдачи автокредита будут известны только при обращении непосредственно в автосалон.
А если окажется, что платежи по всем видам кредитов превышают 50% от суммы доходов заемщика, то он рискует оказаться в долговой яме, так как денег не будет хватать на поддержание комфортного уровня жизни.
Поэтому перед оформлением автокредита следует тщательно оценить свои финансовые возможности.
Результаты изучения данных, опубликованных на страницах автосалонов, указывают, что для оформления льготного автокредита казахстанцам потребуется наличие первоначального взноса, но его размер может отличаться в зависимости от марки.
Например, самые низкие суммы первоначалки нужны для таких автомобилей, как:
А самые большие суммы первоначального взноса (минимум 50% от стоимости авто) требуются для автомобилей:
Срок автокредита также составит до 7 лет, а ставка – от 4% годовых.
Также есть модели авто, у которых есть возможность выбрать сумму первоначального взноса, но от нее будет зависеть ставка вознаграждения (срок займа также составляет до 7 лет):
Таким образом, казахстанцам доступно льготное автокредитование от 4% и с первоначальным взносом от 10% до минимум 50%. Однако предложение ограниченное, а неправильная оценка своих возможностей может привести к риску образования долгов.
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