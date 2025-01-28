Льготные автокредиты: какие условия предлагают автосалоны в Казахстане

Некоторые автосалоны разместили сообщения о старте приема заявок на льготное автокредитование по ставке от 4%. А первоначальный взнос зависит от конкретной модели. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

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Автокредиты помогают казахстанцам приобрести автомобили без наличия достаточных средств на оплату полной стоимости авто. Однако обычные предложения банков могут оказаться слишком дорогими из-за высоких процентных ставок.

Поэтому казахстанцы стремятся воспользоваться льготным автокредитованием.

Как сообщает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", подобные предложения появились на сайтах некоторых автосалонов. При этом отмечается, что срок предложений ограничен – по некоторым моделям он указан как до 31 января текущего года.

Что важно учесть перед оформлением автокредита

На некоторых страницах автосалонов отмечается, что это не является публичной офертой. То есть окончательные условия выдачи автокредита будут известны только при обращении непосредственно в автосалон.

А если окажется, что платежи по всем видам кредитов превышают 50% от суммы доходов заемщика, то он рискует оказаться в долговой яме, так как денег не будет хватать на поддержание комфортного уровня жизни.

Поэтому перед оформлением автокредита следует тщательно оценить свои финансовые возможности.

Какие условия предлагают казахстанцам

Результаты изучения данных, опубликованных на страницах автосалонов, указывают, что для оформления льготного автокредита казахстанцам потребуется наличие первоначального взноса, но его размер может отличаться в зависимости от марки.

Например, самые низкие суммы первоначалки нужны для таких автомобилей, как:

Chevrolet Cobalt (седан) – минимум 10% от стоимости авто, а ставка кредитования начинается от 4,2%. При этом срок займа составит до четырех лет (отмечается, что это программа была и раньше);

Geely (весь модельный ряд) – взнос от 25%, срок займа составит до 7 лет, а ставка начинается от 4% (при сумме первоначалки до 25% ставка будет больше – от 9%).

А самые большие суммы первоначального взноса (минимум 50% от стоимости авто) требуются для автомобилей:

Chery Arrizo 8 – стоимость авто начинается от 12,2 млн тенге , а ежемесячный платеж составит от 90 132 тенге ;

, а ежемесячный платеж составит от ; Jetour – доступен весь модельный ряд, а стоимость авто составит от 9,6 млн тенге.

Срок автокредита также составит до 7 лет, а ставка – от 4% годовых.

Также есть модели авто, у которых есть возможность выбрать сумму первоначального взноса, но от нее будет зависеть ставка вознаграждения (срок займа также составляет до 7 лет):

Jac JS8 (кроссовер) – ставка в 4% применяется при наличии 50% первоначалки, но чем эта сумма меньше, тем выше будет вознаграждение (от 30% до 49,9% взноса ставка составит от 8% годовых, а при наличии 15-29,9% – 12% годовых);

Kia K5 и Sportage – номинальная ставка в 4% и срок до 7 лет доступны при внесении суммы взноса в 50%, но если у казахстанцев есть только от 30%, то ставка составит уже от 8% годовых, сообщают в "Казахстан Подешевле";

Hyundai Elantra – при взносе от 10 до 49,9% ставка составит от 13% годовых, а льготная ставка в 4% доступна при первоначалке в 50% от стоимости авто. Сумма ежемесячного платежа указывается как от 73 197 тенге.

Таким образом, казахстанцам доступно льготное автокредитование от 4% и с первоначальным взносом от 10% до минимум 50%. Однако предложение ограниченное, а неправильная оценка своих возможностей может привести к риску образования долгов.