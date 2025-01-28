Правительство готово индексировать зарплаты, пенсии и пособия - Жумангарин

Во время расширенного заседания правительства министр национальной экономики Серик Жумангарин представил Президенту проект новой налоговой реформы, которая предусматривает снижение порога по НДС, но при этом повышение его ставки, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как подчеркнул Жумангарин, суть реформы не в увеличении налогов для пополнения бюджета, а в снижении себестоимости бизнеса и обеспечении более справедливых условий для всех участников цепочки НДС.

"В последние годы мы сильно урезали возможности наших налоговиков. Важной частью реформы является усиление налогового администрирования. Без этого реформа не заработает. Налоговому комитету предлагается дискретно, взвешенно возвратить некоторые контрольные функции", - отметил Жумангарин.

По словам министра, в результате доходная часть бюджета вырастет на 5-7 триллионов тенге.

"Это позволит нам увеличить бюджет развития с нынешних 8 до 20 процентов. В случае необходимости мы индексируем адресную социальную помощь, заработные платы, пенсии, пособия будут индексированы на рост инфляции", - заявил он.

Кроме того, в рамках реформы предлагается повышение ставки НДС.

"Мы провели расчеты на экономической модели Нацбанка. Уже есть конкретное видение, ставки будем обсуждать с экспертами. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы подчеркиваем, что речь идет о комплексе мер для оздоровления налогово-бюджетной сферы. Естественно, было бы ошибкой попытаться решить проблему государства только за счет поднятия налогов. В связи с повышением ставки НДС у бизнеса появятся дополнительные издержки. Государство хочет и готово их компенсировать. Прежде всего мы хотели бы обратить внимание на то, что у нас одна из самых высоких нагрузок на фонд оплаты труда", - заявил Жумангарин.

В результате предлагаемых изменений, по словам министра, НДС снова станет зачетным налогом.

"Будет обеспечена полноценная цепочка взаимозачета НДС от импортера до потребителя, что снизит среднюю эффективную ставку с 12 до порядка 4 процентов. НДС снова станет зачетным налогом. Это создаст условия для предпринимателей и обелит взаиморасчеты", - добавил Серик Жумангарин.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил о том, что в Казахстане необходимо повысить ставку НДС.

Сегодня в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Главы государства. На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, а также определены ключевые задачи на ближайший период. С докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также акимы ряда регионов.