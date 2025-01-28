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28.01.2025, 12:28

Цены на бензин и автогаз отпускают в Казахстане - в правительстве озвучили решение

Новости Казахстана 0 654

Премьер-министр страны Олжас Бектенов объявил решение правительства касательно цен на газ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

По словам премьера, правительство уже начало дерегулирование цен.

"Правительство начало поэтапную либерализацию цен на ГСМ и газ, а также тарифов в сферах ЖКХ и железнодорожных перевозок", - сказал Бектенов на расширенном заседании правительства с участием Главы государства.

Плавный переход к рыночному ценообразованию позволит привлечь необходимые инвестиции в эти сферы и избавиться от рисков дефицита ГСМ, добавил Бектенов.

"Хочу подчеркнуть, что резкого скачка цен мы не допустим", - заверил он.

Ранее сообщалось, что правительство готово индексировать зарплаты, пенсии и пособия.

Сегодня в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Главы государства. На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, а также определены ключевые задачи на ближайший период. С докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также акимы ряда регионов.

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