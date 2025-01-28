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28.01.2025, 12:48

Анна Седокова просит за концерт в Казахстане от 19 тыс. рублей

Новости Казахстана 0 1 232

Стоимость одного билета на концерт Анны Седоковой в городе Алма-Аты начинается от 150 тыс. тенге (19,4 тыс. рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сказано на сайте по продаже билетов, передает Газета.Ru

Фото: annasedokova/Instagram
Фото: annasedokova/Instagram

Мероприятие состоится 14 февраля в казахстанском ресторане Laureate Grand Cafe, зал которого вмещает в себя порядка 100 слушателей. На момент написания этой новости на концерт российской артистки было выкуплено всего 10 билетов.

Местная блогерша Еркежан Шайхиева возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ценам на концерт Седоковой в Казахстане. Она заявила, что российской исполнительнице «не место в ресторане» на фоне трагедии с ее экс-супругом Янисом Тиммой.

«[Анна Седокова], вас реально тут никто не ждет. Вообще кенселить надо», — написала Шайхиева в соцсетях.

До этого казахстанское издание Liter.kz сообщило, что друг баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев написал письмо Шайхиевой с просьбой посодействовать отмене концерта Седоковой в Казахстане. Он обвинил артистку в причастности к трагедии с Тиммой.

Также, отмечало Liter.kz, певица Анна Седокова официально не подтверждала свой концерт в Казахстане. При этом ресторан Laureate Grand Cafe опубликовал анонс предстоящего концерта в своем Instagram.

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