Токаев дал поручение по тарифам на комуслуги

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Об этом Глава государства заявил на расширенном заседании правительства.

"Усилиями правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед правительством стоит задача недопущения таких ситуаций. Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии", - сказал Токаев.

Президент заявил о необходимости немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов.