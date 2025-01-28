Один из видов пенсионных взносов могут упразднить в Казахстане

В Казахстане могут упразднить обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Об этом заявил вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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На расширенном заседании правительства с участием Президента прозвучало предложение повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане, что, по словам Жумангарина, повлечет определенные издержки для бизнеса.

"Мы хотели бы обратить внимание на то, что у нас одна из самых высоких нагрузок на фонд оплаты труда. Вот здесь и кроется самая большая проблема нашей экономики. Нагрузка на фонд оплаты труда, которую платит бизнес, составляет порядка 40 процентов. А это себестоимость товара", - сказал Серик Жумангарин.

По словам чиновника, это приводит к тому, что себестоимость продукции становится высокой, а сама она - неконкурентоспособной.

"В этой связи в случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем от 10 до 30 процентов, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя", - отметил Жумангарин.

В правительстве, по его словам, понимают, что социальный налог является основным доходом местных бюджетов.

"Прорабатываются варианты по перераспределению других видов налогов из республиканского в местные бюджеты. Мы готовы компенсировать им это. Будущие доходы позволят это сделать. В результате произойдет перебалансировка налоговой системы Казахстана", - добавил вице-премьер.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Правила устанавливают порядок получения пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из ЕНПФ. Для получения выплат заявители должны подать заявление и предоставить необходимые документы, такие как удостоверение личности и сведения о банковском счете.

Что такое ОПВР

Обязательные пенсионные взносы работодателей - это деньги, перечисленные работодателями за счет собственных средств на пенсионные счета работников.

С 1 января 2024 года в Казахстане заработали новые правила пенсионных отчислений. Накопительная система Казахстана дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя.

Каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов за счет работника, дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5 процента в этом году до 5 процентов к 2028 году.

ОПВР будут перечисляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы.

По плану взносы с каждым годом должны были повышаться:

с 2024 года - 1,5 процента;

с 2025 года - 2,5 процента;

с 2026 года - 3,5 процента;

с 2027 года - 4,5 процента;

с 2028 года - 5 процентов.

Зачем внедрили ОПВР

Данная мера, как отметили в Минтруда, направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия должна была складываться из трех компонентов: базовой пенсии - от государства; накопительной - за счет их отчислений в ЕНПФ; условно-накопительной - за счет взносов работодателей.