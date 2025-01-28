Повышение цены на бензин и автогаз: в Минэнерго назвали сроки

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал сроки повышения цен на бензин и автогаз в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Турар Казангапов

Чиновник напомнил, что решение о либерализации цен на газ принято на энергетическом совете при Президенте Казахстана.

"Будет осуществляться поэтапный рост цен на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены. Главный посыл в том, что нормативные и административные меры контроля правительство за собой сохраняет. То есть не будет допущен резкий рост цены", - заявил Саткалиев на брифинге в правительстве.

Министр отметил, что цены вырастут уже в ближайшее время.

"По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года, а также на сжиженный газ уже в ближайшее время. По товарному газу мы ожидаем летом первое повышение цен для участников рынка", - добавил Саткалиев.

Напомним: сегодня на расширенном заседании правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов объявил о решении правительства повысить цену на газ.