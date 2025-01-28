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28.01.2025, 15:18

Пять фраз, которые должны насторожить казахстанцев

Новости Казахстана 0 943

Генеральная прокуратура Казахстана из-за участившихся заявлений по вопросам финансовых пирамид выступила с обращением. Специалисты в очередной раз хотят предостеречь казахстанцев. Как не стать жертвой финансовой пирамиды, расскажет Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Основные признаки финпирамиды

  • отсутствие лицензии/учетной регистрации;
  • агрессивная реклама в СМИ;
  • нет точного определения деятельности компании;
  • навязчивое условие покупки товара/услуги.

Как распознать пирамиду

Обычно в своих рекламных кампаниях аферисты используют слова:

  • высокоприбыльный бизнес;
  • гарантированный доход;
  • высокодоходный онлайн-проект;
  • онлайн-заработок;
  • инновационный проект.

Основные лозунги:

  • "Спешите заработать!"
  • "Не упустите свой шанс"
  • "Избавим от задолженности!"
  • "Инвестируйте сегодня!"
  • "Вам отказали в банке? Мы поможем!".

Стоит всегда помнить, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность, а именно:

"Статьей 217 УК РК предусмотрена ответственность лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".

За рекламу финансовой пирамиды:

"Статья 217-1 УКРК наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей и исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества".

В целях недопущения негативных последствий и рисках потери внесенных денежных средств, казахстанцев настоятельно просят не принимать участия в сомнительных финансовых схемах.

В случае, если у вас все же появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться:

  • в правоохранительные органы по месту жительства;
  • в Министерство внутренних дел;
  • Агентство по финансовому мониторингу;
  • Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
"Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации, ведь легких денег не бывает!"Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Ранее полицейские Алматы указали на рост случаев мошенничества среди пожилых людей, которые доверчиво отдаются в руки аферистов, попавшихся на уловки о дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

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