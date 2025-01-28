Пять фраз, которые должны насторожить казахстанцев

Основные признаки финпирамиды

отсутствие лицензии/учетной регистрации;

агрессивная реклама в СМИ;

нет точного определения деятельности компании;

навязчивое условие покупки товара/услуги.

Как распознать пирамиду

Обычно в своих рекламных кампаниях аферисты используют слова:

высокоприбыльный бизнес;

гарантированный доход;

высокодоходный онлайн-проект;

онлайн-заработок;

инновационный проект.

Основные лозунги:

"Спешите заработать!"

"Не упустите свой шанс"

"Избавим от задолженности!"

"Инвестируйте сегодня!"

"Вам отказали в банке? Мы поможем!".

Стоит всегда помнить, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность, а именно:

"Статьей 217 УК РК предусмотрена ответственность лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".

За рекламу финансовой пирамиды:

"Статья 217-1 УКРК наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей и исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества".

В целях недопущения негативных последствий и рисках потери внесенных денежных средств, казахстанцев настоятельно просят не принимать участия в сомнительных финансовых схемах.

В случае, если у вас все же появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться:

в правоохранительные органы по месту жительства;

в Министерство внутренних дел;

Агентство по финансовому мониторингу;

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

"Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации, ведь легких денег не бывает!"Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Ранее полицейские Алматы указали на рост случаев мошенничества среди пожилых людей, которые доверчиво отдаются в руки аферистов, попавшихся на уловки о дорожно-транспортном происшествии (ДТП).