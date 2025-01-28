Пять фраз, которые должны насторожить казахстанцев

Основные признаки финпирамиды
- отсутствие лицензии/учетной регистрации;
- агрессивная реклама в СМИ;
- нет точного определения деятельности компании;
- навязчивое условие покупки товара/услуги.
Как распознать пирамиду
Обычно в своих рекламных кампаниях аферисты используют слова:
- высокоприбыльный бизнес;
- гарантированный доход;
- высокодоходный онлайн-проект;
- онлайн-заработок;
- инновационный проект.
Основные лозунги:
- "Спешите заработать!"
- "Не упустите свой шанс"
- "Избавим от задолженности!"
- "Инвестируйте сегодня!"
- "Вам отказали в банке? Мы поможем!".
Стоит всегда помнить, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность, а именно:
"Статьей 217 УК РК предусмотрена ответственность лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".
За рекламу финансовой пирамиды:
"Статья 217-1 УКРК наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей и исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества".
В целях недопущения негативных последствий и рисках потери внесенных денежных средств, казахстанцев настоятельно просят не принимать участия в сомнительных финансовых схемах.
В случае, если у вас все же появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться:
- в правоохранительные органы по месту жительства;
- в Министерство внутренних дел;
- Агентство по финансовому мониторингу;
- Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
"Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации, ведь легких денег не бывает!"Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Ранее полицейские Алматы указали на рост случаев мошенничества среди пожилых людей, которые доверчиво отдаются в руки аферистов, попавшихся на уловки о дорожно-транспортном происшествии (ДТП).
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