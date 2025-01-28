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28.01.2025, 16:04

Кому в Казахстане пообещали пересмотреть зарплаты из-за роста НДС

Новости Казахстана 0 1 283

Бюджетникам пообещали проиндексировать зарплаты, а населению – пенсии и пособия, если НДС вырастет, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Министр нацэкономики Серик Жумангарин рассказал о мерах поддержки, которые могут оказать после роста налога.

"Если реформа будет реализована, то мы увеличим адресную социальную помощь, проиндексируем всем бюджетникам зарплаты, пенсии. Основная идея такая, чтобы бедные не почувствовали эту реформу. Такая задача стоит перед нами", – сообщил он.

Министр добавил, что пока правительство не определилось со ставкой НДС, но это повлияет на цены на товары и услуги.

"Средняя налоговая нагрузка на предприятия, мы считали, даст всего 4% роста цен на продукцию. Но конечный потребитель оценит на себе повышение цены. Оно будет. Мы коридор инфляции считали, увеличение может до 4% быть. Это сложная экономика. Но казахстанский бизнес станет более конкурентоспособным благодаря тому, что ставка выровняется, возврат у него вырастет при экспорте", – отметил он.

При этом в случае увеличения ставки НДС государство готово снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10% до 30% (сейчас 40%) за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя, сообщил Жумангарин.

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