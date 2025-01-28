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28.01.2025, 17:19

Министр о повышении цен на бензин: Раз в неделю или раз в месяц

Новости Казахстана 0 531

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос о повышении цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Для сравнения чиновник привел цены на топливо в России.

"Сейчас у нас предельная цена - 205 тенге на бензин АИ-92, регулируемый. В связи с либерализацией цен понятно, что если исходить из чистых рыночных механизмов, то он должен сравняться как минимум с ценами, которые есть в соседних рынках, в частности в России. В России цена порядка 290-300 тенге", - сказал Саткалиев на брифинге в правительстве.

Министр также назвал примерную периодичность, с которой будут повышаться цены.

"Будем исходить из коридора инфляции, который установлен Министерством экономики. Сейчас сложно сказать, в какую цену конкретно вырастет бензин, но это будет плавное повышение. Четкого алгоритма нет: возможно, раз в неделю или раз в месяц. Очень многое зависит от наших переговоров и с экспертами, и с участниками рынка", - добавил чиновник.

Напомним, сегодня на расширенном заседании правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов объявил о решении правительства повысить цену на газ.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Вот интересно что будет если крикунам за электрокары заставить купить эти машины и заставить ездить не по городу а хотя бы по области, вы до Бейнеу за сколько доедете за неделю толкать такую машину будете когда батарейка сядет? Или вы думаете что электрокар решение всех проблем?
28.01.2025, 17:00
Ed Word
Ed Word
Если в экономике проблемы, то почему мы субсидируем и даем льготы автопрому, который не конкурентный, который не делает электромобилей и гибридов, а только те машины которые поглащают бензин и газ, и в это же время эти управленцы подымают вопросы о ценах на бензин сетуя что его не хватает, что мы теряем выгоду, что это? Может сначала закрыть "кормушку" для не конкурентного автопрома, который выпускает авто вчерашнего дня, вот и появяться дополнительные средства, и плюс дать возможность везти из-за рубежа гибриды, электрокары, а это опять же дополнительные таможенные сборы, и соответственно бензина и газа будет меньше потребляться, появиться профицит который можно продавать по мировым ценам, оставив внутрение цены приемлемыми для своих граждан. Если типа дешевый бензин разными путями вывозят чтобы продать зарубежом, то чей это провал в контроле, народа или не эффективных управленцев государственного управления?
28.01.2025, 14:02
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