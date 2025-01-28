Министр о повышении цен на бензин: Раз в неделю или раз в месяц

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос о повышении цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Для сравнения чиновник привел цены на топливо в России.

"Сейчас у нас предельная цена - 205 тенге на бензин АИ-92, регулируемый. В связи с либерализацией цен понятно, что если исходить из чистых рыночных механизмов, то он должен сравняться как минимум с ценами, которые есть в соседних рынках, в частности в России. В России цена порядка 290-300 тенге", - сказал Саткалиев на брифинге в правительстве.

Министр также назвал примерную периодичность, с которой будут повышаться цены.

"Будем исходить из коридора инфляции, который установлен Министерством экономики. Сейчас сложно сказать, в какую цену конкретно вырастет бензин, но это будет плавное повышение. Четкого алгоритма нет: возможно, раз в неделю или раз в месяц. Очень многое зависит от наших переговоров и с экспертами, и с участниками рынка", - добавил чиновник.

Напомним, сегодня на расширенном заседании правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов объявил о решении правительства повысить цену на газ.