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28.01.2025, 18:11

Токаев поручил сохранить здравый смысл при назначении штрафов в Казахстане

Новости Казахстана 0 539

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев коснулся вопроса назначения штрафов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
"Принцип закона и порядка должен глубоко укорениться в общественном сознании. Важно продвигать и воплощать на практике принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов.
 
Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов.

Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог", - заявил Токаев.

Он призвал казахстанцев не навешивать ярлыки на свою страну по поводу мер в виде штрафов и ограничений, поскольку некоторые граждане "высмеивают" Казахстан.

Накануне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал систему штрафов в Казахстане и высказался о недовольстве граждан. До него, в декабре прошлого года, систему критиковал депутат Азат Перуашев, который заявил, что чиновники "строят "Штрафстан".

Отметим, что в последнее время ажиотаж среди казахстанцев вызвали штрафы за прогрев авто свыше 5 минут. Депутат Екатерина Смышляева подняла данную тему и рассказала, что будет с нормой закона, которая запрещает прогревать авто зимой больше пяти минут. Смышляева сообщила, что данной норме уже более 20 лет и что она была введена в свое время для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили.

Позже вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила, какие условия необходимы, чтобы пересмотреть норму по прогреву авто не дольше 5 минут. А прокуратура Северо-Казахстанской области отменила штраф, так как сотрудником полиции допущены процессуальные нарушения при составлении протокола и не добыты доказательства вины правонарушителя.

Кроме того, депутат мажилиса Снежанна Имашева разъяснила, в каких случаях казахстанцев не будут штрафовать за прогрев авто свыше 5 минут. По ее данным, прогревать машину можно "хоть 55 минут".

Добавим, что в июне прошлого года заместитель министра финансов ответил на критику нового Налогового кодекса, который называли "карательной книгой" и инструментом уничтожения казахстанского бизнеса.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Попросили чесаться но чесаться никто не собирался
28.01.2025, 16:50
Ed Word
Ed Word
В смысле "сохранить здравый смысл при назначении штрафов", это как так при принципе "нулевой терпимости"? Если ты нарушил, то должен понести наказание. Если же штраф не соизмерим, то это допущение писателей КОАП. Но все равно не понятно, как типа из рубрики "Если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злогого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет ВЗЯТКИ, он не должен привлекаться к уголовной ответственности", а что можно брать взятку без злого умысла или можно назвать специалистом и хорошим руководителем того кто принимает не верные решения? Так скоро по трубопроводу ток пойдет, но это будет непреднамеренно, не верное решение без злого умысла специалистов, и тогда как бы наказывать тоже не правильно, так же?
28.01.2025, 14:16
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