ОПГ Елдоса Коспаева вынесли приговор

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу Елдоса Коспаева и членов его организованной преступной группы. Всего на скамье подсудимых оказались 11 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Елдос Коспаев. Фото: АФМ РК

Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (это квартиры, земельные участки, машины и общественно-деловые учреждения - прим.).

Айдоса Коспаева приговорили к 12 годам лишения свободы.

Руслана Шалина приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ерлана Имашева приговорили к 12 годам лишения свободы.

Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы.

Камардина Алымова приговорили к 12 годам лишения свободы.

Рауана Бабаева приговорили к 12 годам лишения свободы.

Оксану Кудряшову приговорили к 10 годам лишения свободы.

Алексея Кузнецова приговорили к 12 годам лишения свободы.

Василия Бабушкина приговорили к 9 годам лишения свободы.

В июле 2022 года стало известно, что департамент экономических расследований (ДЭР) по Алматы в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур города.

Тогда сообщалось, что злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. В ДЭР на тот момент уже находились дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области.

После в АФМ представили подробности расследования дела о рейдерском захвате компаний. 14 июля 2022 года в отношении четверых членов группировки судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. А самого лидера ОПГ Елдоса Коспаева и еще двоих соучастников Шалина и Имашева объявили в международный розыск.

6 сентября 2023 года КНБ Казахстана доставил в страну из Северного Кипра семерых членов ОПГ во главе с ее лидером Елдосом Коспаевым. Появилось видео, как спецназ доставлял ОПГ Коспаева в Казахстан