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28.01.2025, 19:23

ОПГ Елдоса Коспаева вынесли приговор

Новости Казахстана 0 653

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу Елдоса Коспаева и членов его организованной преступной группы. Всего на скамье подсудимых оказались 11 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Елдос Коспаев. Фото: АФМ РК
Елдос Коспаев. Фото: АФМ РК
  • Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (это квартиры, земельные участки, машины и общественно-деловые учреждения - прим.).
  • Айдоса Коспаева приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • Руслана Шалина приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • Ерлана Имашева приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • Камардина Алымова приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • Рауана Бабаева приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • Оксану Кудряшову приговорили к 10 годам лишения свободы.
  • Алексея Кузнецова приговорили к 12 годам лишения свободы.
  • Василия Бабушкина приговорили к 9 годам лишения свободы.

В июле 2022 года стало известно, что департамент экономических расследований (ДЭР) по Алматы в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур города.

Тогда сообщалось, что злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. В ДЭР на тот момент уже находились дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области.

После в АФМ представили подробности расследования дела о рейдерском захвате компаний. 14 июля 2022 года в отношении четверых членов группировки судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. А самого лидера ОПГ Елдоса Коспаева и еще двоих соучастников Шалина и Имашева объявили в международный розыск.

6 сентября 2023 года КНБ Казахстана доставил в страну из Северного Кипра семерых членов ОПГ во главе с ее лидером Елдосом Коспаевым. Появилось видео, как спецназ доставлял ОПГ Коспаева в Казахстан

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
А ОТЖАТОЕ ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМ? ИЛИ У ДЭР ВСЁ И ОСЕЛО?!
28.01.2025, 15:56
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