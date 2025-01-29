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28.01.2025, 19:28

Десятки квартир и авто с VIP-номерами: что конфискуют в доход государства после приговора Коспаеву

Новости Казахстана 0 526

В списке есть гаражи и многоквартирные дома, передает informburo.kz

Фото Pixabay.com
Фото Pixabay.com

Зачитывая приговор, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Алмат Исахан перечислил, какое имущество Елдоса Коспаева и доверенных ему лиц конфискуют в доход государства.

Всё перечисленное приобретено на средства, добытые преступным путём.
Квартиры в Алматы:

в доме № 59 по улице Хаджимукана – шесть квартир;
в доме №100 по улице Каппарова – одна;
в доме №110 по улице Каппарова – две;
в доме №104 по улице Каппарова – две;
в доме №108 по улице Каппарова – одна;
в доме №120 по улице Каппарова – две;
в доме №122 по улице Каппарова – две;
в доме №126 по улице Каппарова – одна;
в доме №128 по улице Каппарова – две;
в доме №134 по улице Каппарова – одна;
в доме №138 по улице Каппарова – две;
в доме №136 по улице Каппарова – три;
в доме №142 по улице Каппарова – пять;
в доме №144 по улице Каппарова – две;
в доме №152 по улице Каппарова – три;
в доме №154 по улице Каппарова – две;
в доме №156 по улице Каппарова – одна;
в доме №168 по улице Каппарова – шесть;
в доме №123/4 по проспекту Достык – одна;

Также конфискуют пять земельных участков, 10 общественно деловых учреждений, два нежилых помещения, пять гаражей по улице Хаджимукана и два многоквартирных дома по улице Каппарова.
Кроме этого, в доход государства конфискуют автомобили:

три Mercedes Benz;
две Toyota Camry;
две Toyota Land Cruiser 200;
два Range Rover;
Toyota Hiace;
Mercedes Benz Sprinter;
Rolls-Royce;
два Lexus LX 570;
Nissan Patrol;
Rolls-Royce Cullinan;
BMW X7;
Lexus LX 300.

Все машины имели VIP-номера.
Елдоса Коспаева суд приговорил к 15 годам заключения. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Свободы лишили и членов его ОПГ. Их приговорили к срокам от 9 до 12 лет.

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