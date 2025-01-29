От 6 тысяч тенге: казахстанская авиакомпания объявила распродажу билетов

Она продлится двое суток. FlyArystan объявила старт распродажи авиабилетов, которая закончится 30 января в 13.59, сообщает пресс-служба перевозчика, передает informburo.kz

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"Предлагаются специальные цены на рейсы по Казахстану – от 6 000 тенге, на международные маршруты цены начинаются от 25 000 тенге. Акция включает билеты на перелёты с 15 февраля по 15 мая 2025 года", – говорится в сообщении.

Стандартный билет включает случайное место на борту, а также ручную кладь габаритами 56x23x36 см и весом до 5 кг. Для пассажиров, которые планируют воспользоваться дополнительными услугами, лоукостер рекомендует оформлять их заранее.