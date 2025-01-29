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29.01.2025, 07:25

Накопительная программа “Келешек“ для детей: кто получит стартовый капитал, а кто нет

Новости Казахстана 0 350

В начале января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся новой накопительной системы для детей "Келешек". Программа разработана с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы, предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В АО "Финансовый центр", который является главным оператором программы "Келешек", ответили на вопросы корреспондента Tengrinews.kz и разъяснили основные нюансы государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).

Каковы особенности накопительной программы "Келешек", в чем ее преимущества?

"Келешек" - это механизм государственной поддержки, предназначенный детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет с целью оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование.

Цель данной инициативы – это гарантия получения качественного образования подрастающим поколением. "Келешек" является дополнительной государственной мерой, которая реализуется наряду с выделением государственных грантов и является полностью добровольной.

Как работает программа "Келешек"?

Государство выделяет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (в 2025 году составляет 235 920 тенге) и для детей-сирот - 120 МРП (471 840 тенге), а также ежегодную выплату государственной премии в размере 5-7 процентов.

Родитель/опекун, в свою очередь, должен вносить ежегодный минимальный взнос в размере не менее 12 МРП для детей СУСН и 24 МРП для остальных детей.

Каков механизм программы "Келешек"?

Для участия в системе "Келешек" родителям необходимо открыть счет в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), куда детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет, будет начисляться стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (в 2025 году составляет 235 920 тенге) и для детей-сирот 120 МРП (471 840 тенге), ежегодную выплату государственной премии в размере 5-7 процентов и вознаграждение банка второго уровня или инвестиционный доход компании по страхованию жизни.

Как пояснили в АО "Финансовый центр", стартовый капитал от государства получат только дети в 5 лет. Те, что старше этого возраста, при открытии вклада по программе "Келешек" могут рассчитывать только на инвестиционный доход и премию государства.

Кто может открыть вклады по программе "Келешек"?

Открыть депозит может любой родитель/опекун на имя своего ребенка. Однако на стартовый образовательный капитал (60 МРП, 120 МРП) претендовать могут дети, достигшие 5-летнего возраста в текущем календарном году на момент открытия.

Куда обращаться, чтобы открыть вклады по программе "Келешек"?

Для участия необходимо открыть образовательный вклад у банков-партнеров или страховых компаниях-партнерах программы.

Какие банки являются участниками государственной образовательной накопительной системы?

Банки-партнеры: Halyk Bank, Jusan Bank, "Отбасы банк", "Нурбанк", Банк ВТБ. Кроме банков в программе участвуют страховые компании: АО "СК "Евразия", АО "КСЖ Freedom Finance Life", АО "Дочерняя Компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life", АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life", АО "КСЖ "Nomad Life".

Какие документы нужны для открытия вклада по программе "Келешек"?

Для открытия вклада необходимо удостоверение личности родителя/опекуна и свидетельство о рождении ребенка.

В каких целях можно использовать накопления по программе "Келешек"?

По завершении среднего образования (школы) накопленные средства можно использовать на обучение в колледжах и вузах страны и за рубежом. В случае получения гранта накопленные средства можно использовать на получение иного образования, перевести средства третьему лицу по программе "Келешек", продолжить накопления, использовать их на жилье, а также получить накопленные средства при условии предоставления документа об образовании.

Вместе с тем счета будут застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов, а сумма страховых выплат – Фондом гарантирования страховых выплат. Также на вклады не распространяются требования по взысканиям, аресту или иные ограничения.

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