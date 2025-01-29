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29.01.2025, 07:45

Может ли работодатель "оштрафовать" работника за опоздания в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 074

Некоторые работодатели могут применять денежные наказания за опоздания сотрудников в виде штрафов. Но такие меры незаконны и способы воздействовать на сотрудника ограничены. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images
Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

Взаимоотношения работодателя и работника регулируются Трудовым кодексом РК (ТК), а также официальными соглашениями сторон и актами работодателя.

При этом именно наличие трудового договора обеспечивает работникам защиту их интересов (оплачиваемый отпуск, компенсации за переработки, страховка от несчастных случаев). Поэтому важно требовать официального трудоустройства и прозрачной зарплаты.

Как сообщает Telegram-канал The HODL, работодатели нередко грозят работникам штрафами, а иногда действительно пытаются штрафовать их на различные суммы.

Однако такие меры являются незаконными.

Какое наказание может применять работодатель

"Назначать любого рода штрафы – исключительная прерогатива государства в лице контролирующих органов. Компании – как юрлица, так и ИП – не имеют права налагать штрафы, а все меры материального и нематериального воздействия имеют иные названия и иное содержание", – сообщается в источнике.

В свою очередь, согласно 64 статье ТК, если качество работы сотрудника не устраивает работодателя, то он может применять следующие меры воздействия в виде дисциплинарных взысканий:

  • замечание;
  • выговор;
  • строгий выговор;
  • расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

В статье также отмечается, что применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных настоящим кодексом и иными законами РК, не допускается (пункт 2).

"Заметим: что работодатель действительно вправе сделать – так это потребовать возмещения прямого действительного ущерба, причиненного работником.

Более того, прекращение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения работника от материальной ответственности по возмещению причиненного ущерба работодателю.

То есть, если работника уволили за реально доказанный причиненный ущерб в соответствии с законодательством и всеми его нюансами, то выплатить материальный ущерб ему все равно придется", – отмечается в источнике.

Другими словами, согласно ТК, работодатели не могут наказывать работников денежными штрафами. В подобных случаях можно подать жалобу в трудовую инспекцию для защиты своих прав.

Однако работникам не следует забывать о материальной ответственности, которую они могут нести за нанесение ущерба имуществу работодателя в виде:

  • реального уменьшения его (или принимающей стороны) наличного имущества;
  • ухудшения состояния указанного имущества;
  • необходимости для работодателя или принимающей стороны произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
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