Как покупать доллары по выгодным ценам в Казахстане

Обменные пункты имеют свои наценки при операциях с иностранной валютой. Поэтому более выгодным может стать использование валютной биржи. Но тут есть свои особенности. Об этом читайте на NUR.KZ.

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Курс доллара США и прочих иностранных валют может активно меняться в зависимости от различных факторов. При этом определение курса происходит на валютной бирже путем прямых торгов между участниками рынка.

А банки второго уровня (БВУ) и обменные пункты устанавливают свои курсы, опираясь на динамику биржевых торгов и собственную наценку. Они отличаются от официального курса Нацбанка.

Однако казахстанцы могут самостоятельно покупать или продавать иностранную валюту через биржу, используя приложения БВУ, чтобы получить более выгодные условия.

Как обменивать валюту через биржу

Мобильные приложения некоторых БВУ имеют функцию обмена валюты через валютную биржу Forex – не стоит путать с обычной конвертацией валюты по курсу банка.

Для этого на главной странице приложения нужно найти услугу с соответствующим названием (Forex или FХ-обменник) и открыть ее. В окне услуги выбирается нужная валютная пара: например, USD/KZT, EUR/KZT и так далее.

После выбора валюты отобразится так называемый "стакан" – таблица заявок (ордеров) на покупку и продажу актива (в данном случае это валюта). В нем указывается несколько строк, каждая из которых обозначает:

цену – она отмечена посередине строки;

заявки на покупку (в левой части) – указывается сумма валюты, которую хотят купить участники торгов по этой цене;

заявки на продажу (в правой части строки) – указываются объемы продажи по этой цене.

Биржевой стакан. Скрин мобильного приложения: Freedom SuperApp

Далее нужно нажать кнопку "Создать заявку" (она может называться "Обменять валюту") и заполнить ее: указать вариант "купить" или "продать", количество валюты и цену покупки или продажи.

Выбираются счета для списания и начисления валюты, и нажимается кнопка завершения заявки. И как только она будет исполнена на бирже, деньги поступят на указанный счет.

Нюансы обмена валюты через биржу

Каждый пользователь может либо выбрать цену для обмена по стакану, либо указать свою.

Но если она будет слишком низкой или высокой (в зависимости от покупки или продажи), то увеличится вероятность, что не будет найден встречный ордер (подходящий покупатель или продавец) на бирже.

Также некоторые БВУ устанавливают минимальные лимиты для операций. Например, она может либо отсутствовать, либо составить минимум 10 долларов США, а в некоторых случаях – от 1 000 долларов США или эквивалент этой суммы.

Еще один нюанс заключается во времени проведения торгов – они возможны только в период работы биржи.

Таким образом, казахстанцы могут выгодно покупать или продавать иностранную валюту через биржу. Однако важно учитывать особенности подобных операций.