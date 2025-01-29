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29.01.2025, 08:59

“За что меня уволили?“: бывший полицейский снова залез на опору ЛЭП

Новости Казахстана 0 663

В Алматы бывший полицейский залез почти на самую верхушку опоры линии электропередачи (ЛЭП) и привлек внимание всех экстренных служб города. Подполковник полиции требует разъяснений причин его увольнения из полиции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео: КТК
Кадр из видео: КТК

Человек в камуфляже на опоре ЛЭП в Алматы перепугал прохожих. На место приехали полицейские, спасатели и скорая. На пересечении улиц Розыбакиева – Жамбыла образовалась пробка.

Оказалось, что на высоковольтном столбе сидит бывший полицейский Дармен Шинибеков, который несколько лет не может получить развернутое объяснение, за что его уволили из дорожной полиции.

Внизу спасатели подготовили для него батут. Но он не пригодился. Экстремал спустился так же, как и залез.

"Я был заместителем начальника отдела адмпрактики города. Принимал квитанции по уплате штрафов за нарушения ПДД. И по некоторым квитанциям – на сумму 600 тысяч тенге – деньги не поступили в бюджет. То есть я при чем тут? Я принимаю квитанции, деньги не поступают в бюджет. Моя вина в чем? И до сих пор мне не предоставлен приказ, который я нарушил. Меня уволили без указания причины", - рассказал Шинибеков телеканалу.

По словам Дармена, он неоднократно обращался в суд, а бывшие коллеги даже не показали ему приказ об увольнении. Он рассказал, что причина увольнения сформулирована как "незаконное погашение штрафов и совершение дисциплинарного проступка", но бывший полицейский не может понять, какое именно нарушение он допустил.

В начале января специализированный межрайонный административный суд пересмотрел иск Шинибекова.

"Основанием ранее поданного истцом иска указывалось непредоставление ответчиком ответа на обращение истца о том, в чем заключались нарушения, допущенные истцом. Поскольку результаты служебной проверки не содержали выводов о допущенных нарушениях. При этом ранее судом уже дана правовая оценка доводам истца о необоснованности заявленных требований, в связи с чем иск был оставлен без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Бывший полицейский обратился и в Верховный суд. Но и там решение вынесли не в его пользу. С решением судей Шинибеков категорически не согласен, он намерен и дальше отстаивать свои права.

За нарушение общественного порядка экс-полицейского могут оштрафовать. Мужчина пояснил: прыгать он не собирался, хотел только обратить на себя внимание.

Как выяснилось, прошлым летом Шинибеков также залез на опору ЛЭП с требованием разъяснения причин своего увольнения.

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