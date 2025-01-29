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29.01.2025, 10:08

Электроэнергия существенно подорожает в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 709

Электроэнергия и другие коммунальные услуги подорожают, если в Казахстане поднимут ставку НДС. Такое мнение LS озвучил управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Электроэнергия и другие коммунальные услуги подорожают, если в Казахстане поднимут ставку НДС. Такое мнение LS озвучил управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев.

В беседе с LS он пояснил, что данный налог является косвенным, поскольку включается в стоимость товаров и услуг и фактически оплачивается конечным потребителем. При этом повышение ставки НДС до 20%, о котором ранее заявлялось, окажет серьезное влияние на ключевые отрасли, такие как энергетика и ЖКХ.

"Энергетические и коммунальные компании вынуждены будут включать увеличенный налог в стоимость электроэнергии, тепла, воды и водоотведения. Это неизбежно приведет к росту тарифов для конечных потребителей – как для населения, так и для бизнеса. Например, если тариф на 1 кВтч электроэнергии составляет 15 тенге (при ставке НДС 12%), то при изменении ставки до 20% тариф вырастет минимум на 8%. Аналогичный процесс произойдет и для 1 Гкал тепла. Никаких исключений для коммунальной сферы я не предвижу. Если их сделать, это подорвет саму цель налоговой реформы и вызовет цепную реакцию в других секторах", – пояснил автор Telegram-канала Haırýshev energy.

Помимо этого, по словам собеседника LS, при реализации крупных проектов строительства или модернизации коммунальной инфраструктуры оплачиваются НДС на оборудование (включая импортное), услуги подрядчиков и материалы. Хотя налог затем возмещается, это приводит к увеличению кассовых разрывов и снижает доступность ликвидности. Субподрядчики также закладывают этот показатель в стоимость своей деятельности, что влияет на удорожание проектов. Все эти расходы, как заметил Хайрушев, в конечном счете перекладываются на плечи конечного потребителя.

По словам эксперта, данное изменение особенно чувствительно для энергоемких отраслей, таких как металлургия, производство стройматериалов и АПК, где рост цен на электроэнергию и тепло автоматически повышает себестоимость продукции. Это вынуждает компании поднимать прайсы, создавая условия для цепного увеличения инфляции.

"Что касается населения, повышение тарифов в условиях низкой платежеспособности становится дополнительной нагрузкой на домохозяйства, особенно в регионах с ограниченными доходами. Люди либо сокращают свои траты на другие нужды, либо накапливают долги за комуслуги, что создает дополнительные социальные риски", – пояснил Хайрушев.

Будучи инженером, собеседник LS отметил, что повышение НДС в условиях значительного износа инфраструктуры и необходимости ее модернизации только усугубляет ситуацию. По его словам, каждый дополнительный процент налоговой нагрузки увеличивает стоимость инвестиционных проектов, замедляет развитие отрасли и создает угрозу устойчивости всей коммунальной системы. Более того, снижаются рентабельность и инвестиционная привлекательность проектов.

"Это особенно критично в условиях, когда модернизация инфраструктуры и переход на экологически чистые технологии требуют значительных капитальных вложений. Повышение стоимости всех этапов реализации – от проектирования до строительства и обслуживания – может затормозить внедрение современных решений, которые необходимы для улучшения эффективности и снижения углеродного следа", – высказался Хайрушев.

Он напомнил о кривой Лаффера – экономической модели, показывающей зависимость между уровнем налоговых ставок и объемом поступлений. По словам эксперта, слишком высокая нагрузка может подтолкнуть малый бизнес и подрядчиков в коммунальной сфере уходить в тень. Это приведет к снижению прозрачности отрасли. Особенно это касается небольших предприятий, обслуживающих энергетику и ЖКХ, которые зачастую уже работают на грани рентабельности.

"Кроме того, рост цен на энергию и сопутствующие услуги может привести к снижению спроса. С одной стороны, это может способствовать энергосбережению, что является позитивным фактором. С другой стороны, сокращение спроса — это снижение доходов, а значит, и уменьшение объема собираемых налогов, что соответствует логике кривой Лаффера: чрезмерное налогообложение приводит к уменьшению налоговой базы", – объяснил Хайрушев.

В связи с этим он прогнозирует, что рост НДС до 20% вызовет увеличение тарифов для конечных потребителей, удорожание проектов модернизации и снижение конкурентоспособности бизнеса. Во избежание данных негативных последствий, по словам собеседника LS, необходимы продуманные шаги и поддержка отрасли на государственном уровне.

"Важно заранее рассмотреть компенсирующие меры, такие как адресные субсидии или временные налоговые льготы для проектов модернизации, чтобы минимизировать негативные последствия и сохранить доступность услуг сектора для населения и бизнеса", – заключил Хайрушев.

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