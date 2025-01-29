Казахстан оказался в конце рейтинга качества жизни

Если рассматривать с точки зрения индекса, то данный показатель составил 106,8%, сообщает Numbeo.

Беларусь находится на 54 строчке с индексом 127,5%, Россия – на 67 (116,6%), Украина – на 68 (115%).

Также Казахстан опережают Уругвай (139,8%), Индия (124%), Мальта (132,7%), ОАЭ (177%), Катар (193,3%).

На последнем месте в списке оказалась Нигерия (21,5%), а на первом – Нидерланды (211,3%).

Рейтинг сформирован на основе расчетного индекса качества жизни, на который влияют данные о стоимости жизни, покупательной способности, соотношении цен на недвижимость к доходу, безопасности, здравоохранении, экологии.

В сравнении с другими странами Казахстан отстает по нескольким пунктам: покупательная способность (52,3%) и соотношение доходов населения к стоимости жилья (9,9%). В первом случае чем показатель выше, тем лучше. В лидерах по этому пункту – Катар (185,7%), США (152,1%), Дания (137,3%), ОАЭ (133,9%), Швеция (133,8%).

По второму пункту, напротив, чем ниже индекс, тем лучше. Доступнее всего относительно дохода недвижимость продается в Дании (6,5%), Катаре (5,2%), США (3,3%).

А вот стоимость жизни в Казахстане невысокая – 26,6%. Для сравнения, в Марокко данный показатель находится на отметке 27,2%, на Мальте – 48%, в Италии – 51%, во Франции – 58%, в Нидерландах – 60,5%, в США – 64,9%, в Дании – 66,9%.