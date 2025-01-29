Казахстанцев предупредили о новом виде обмана

Киберполиция Алматы предупредила о новом виде мошенничества в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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Согласно информации, растет рост случаев, когда злоумышленники используют казахстанские ИП и ТОО для создания видимости легального бизнеса.

В ходе проведенного анализа было выявлено, что за этими схемами часто стоят мошенники, действующие из-за рубежа. Они предлагают открыть фирму на свое имя и передать ее в аренду, обещая крупное вознаграждение.