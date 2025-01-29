Казахстанцев предупредили о новом виде обмана

Киберполиция Алматы предупредила о новом виде мошенничества в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Согласно информации, растет рост случаев, когда злоумышленники используют казахстанские ИП и ТОО для создания видимости легального бизнеса.
В ходе проведенного анализа было выявлено, что за этими схемами часто стоят мошенники, действующие из-за рубежа. Они предлагают открыть фирму на свое имя и передать ее в аренду, обещая крупное вознаграждение.
"Наш совет: не передавайте свои ИП и ТОО в аренду третьим лицам, так как участились случаи использования арендованных компаний в преступных целях. В противном случае вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, с вас может быть взыскан материальный ущерб в гражданском порядке", - подчеркнул начальник управления противодействия киберпреступности департамента полиции города Алматы Анес Калдыбаев.
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