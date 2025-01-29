Задержанным в Алматы блогерам грозит до 15 лет

Двум блогерам, которых задержали в Алматы по подозрению в вымогательстве, грозит до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в прокуратуре Алматы в ответ на официальный запрос редакции, в настоящее время департаментом полиции города проводится досудебное расследование по статье 194, части 4, пункту 2 УК РК ("Вымогательство, совершенное в особо крупном размере"). Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, о задержании в Алматы блогеров стало известно 23 января. Тогда сообщалось, что задержали их по обращению потерпевшего при получении 10 миллионов тенге.

"Подозреваемые, используя шантаж и угрозу публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 миллионов тенге. Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 миллионов тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда", - рассказали в полиции.

Как стало известно корреспонденту Tengrinews.kz из собственных источников, задержанными блогерами оказались Дамир Кушеев и Руслан Каримов.