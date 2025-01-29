По какой цене Казахстан покупает энергию у России и Узбекистана

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, единые энергосистемы двух стран будут работать параллельно.

"Из России мы покупаем электричество в двух случаях – это покрытие дефицита и неплановые перетоки. Второй случай возникает, когда идет отклонение энергосистемы. В обоих вариантах предусмотрены разные режимы платежа. В рамках отклонения до 150 МВт для казахстанской стороны есть только цена за электроэнергию 8 тенге за кВтч. А если будет свыше 150 МВт, то дополнительно идут расходы за диспетчеризацию и транзит по российским сетям – 23,8 тенге за кВтч", – пояснил он.

Министр добавил, что сегодня в пиковые часы Казахстан вынужден покупать дорогую электроэнергию в сопредельных государствах.

"Мы у Узбекистана частично купили в прошлом году, где средняя цена 48 тенге. Это не приведет к росту стоимости, потому что это вынужденная покупка, других источников нет. В противном случае мы будем вынуждены вводить ограничения на внутренних потребителей", – сообщил он.

Кроме того, стороны договорились ежегодно согласовывать объемы электричества, которые будут переданы Казахстану.

По итогам обсуждения мажилисмены ратифицировали Соглашение "О мерах по обеспечению параллельной работы единых энергосистем Рк и РФ".