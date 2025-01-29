Закон о мигрантах: кого из казахов-нелегалов могут выдворить из США

По данным Генеральной прокуратуры, на консульском учете состоит около 25 тысяч казахстанцев. На данный момент информация о выдворении граждан Казахстана из США не поступала, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Посольство Казахстана внимательно следит за ситуацией в США и недавно опубликовало обращение к казахстанцам, находящимся на территории США. Все осведомлены о ужесточении миграционного законодательства, сообщили в Генеральной прокуратуре.

«Как правило, к данной норме относятся граждане, нарушающие визовый режим. Были ли такие случаи ранее? Да, были. Это нормальная практика, когда по различным объективным или субъективным причинам люди приезжают в США по туристической визе, не следят за сроками пребывания и нарушают их. Однако существуют определенные механизмы, которые позволяют таким гражданам вернуться на родину», – прокомментировал заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев.

Что касается казахстанцев, состоящих на консульском учете (необязательном), их насчитывается около 25 тысяч человек, добавил Койгелдиев. На данный момент информации о выдворении граждан Казахстана из США не поступало.