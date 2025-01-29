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29.01.2025, 13:35

Новость о введении в Казахстане налога на бездетность прокомментировал депутат

Новости Казахстана 0 480

Депутат Мажилиса Болат Керимбек прокомментировал появившуюся новость о якобы озвученном им предложении ввести в Казахстане налог на бездетность. Ранее об этом сообщили некоторые СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам депутата, он такого не говорил, и появившаяся информация является фейковой.

"Мы встречались с жителями Талдыкоргана, где было обсуждение ситуации с поздним браком. Говорилось, что раньше такие налоги были в Италии, в Болгарии. Это очень важный вопрос, его необходимо рассматривать с точки зрения демографической ситуации. Когда люди поздно женятся, возникают вопросы воспитания детей, их становления "на ноги". Мы это обсуждали именно в таком ключе, но некоторые СМИ исказили мои слова, якобы я предложил ввести такой налог", - сказал Керимбек в кулуарах Мажилиса.

Мажилисмен заявил, что опубликовал опровержение в Facebook, и напомнил об ответственности за распространение недостоверной информации.

"Даже в теории вряд ли Мажилис рассмотрит возможность принятия такого закона. Есть разные люди, у которых разные проблемы, в том числе и со здоровьем. Что касается холостых - здесь надо смотреть. Потому что институт семьи - очень важный общественный вопрос", - добавил Керимбек.

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