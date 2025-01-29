В Казахстане ищут автора песни, оскорбляющей русских

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана пытаются выяснить, кто является автором песни, в тексте которой есть высказывания, которые можно расценить как оскорбление русских. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального прокурора Казахстана Галымжана Койгелдиева, передает Газета.Ru

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«Весной прошлого года в рамках мониторинга соцсетей было возбуждено уголовное дело по 174 статье [УК Казахстана «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»], была назначена экспертиза, результаты которой, соответственно, получены, и после их получения он был уже привлечен в рамках этой статьи», — прокомментировал Койгелдиев.

Замгенпрокурора отметил, что указанная статья предусматривает ответственность также за распространение литературы или иных материалов, в которых содержится подобная информация.

Койгелдиев подчеркнул, что комментировать ход расследования пока рано, на данный момент идет следствие.

Ранее казахстанского блогера объявили в розыск после угроз русскоязычной жительнице.