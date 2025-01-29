Могут ли вернуть смертную казнь в Казахстане

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса 29 января 2025 года рассказал, могут ли в Казахстане вернуть меру наказания в виде смертной казни, сообщает Zakon.kz.

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Журналисты отметили, что очень часто по резонансным фактам убийства или по преступлениям против детей казахстанцы требуют вернуть смертную казнь. В этой связи они поинтересовались, насколько это возможно.

"Факультативный протокол уже принят у нас – вы сами знаете, с 2021 года и в Конституции у нас исключена мера наказания в виде смертной казни", – сказал Галымжан Койгелдиев.

На уточняющий вопрос журналистов, могут ли казахстанцы инициировать соответствующую петицию, спикер посоветовал обратиться в компетентные органы.