Чиновник впал в кому после драки в Атырау

Заместитель главы ДГД Атырауской области впал в кому после драки, передает Tengrinews.kz .

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В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в результате драки пострадал и впал в кому заместитель руководителя ДГД региона. Инцидент произошел 28 января в одном из увеселительных заведений Атырау.

Сообщается, что в конфликте якобы участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.

Корреспонденты Tengrinews.kz обратились за комментариями в пресс-службу Главной транспортной прокуратуры, где проинформировали касательно данных об участии в драке сотрудника прокуратуры.