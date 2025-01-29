Чиновник впал в кому после драки в Атырау

Заместитель главы ДГД Атырауской области впал в кому после драки, передает Tengrinews.kz.
В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в результате драки пострадал и впал в кому заместитель руководителя ДГД региона. Инцидент произошел 28 января в одном из увеселительных заведений Атырау.
Сообщается, что в конфликте якобы участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.
Корреспонденты Tengrinews.kz обратились за комментариями в пресс-службу Главной транспортной прокуратуры, где проинформировали касательно данных об участии в драке сотрудника прокуратуры.
"Департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений. В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка", - сообщила Tengrinews.kz официальный представитель Главной транспортной прокуратуры Альмира Бекжан.
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