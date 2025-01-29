“Не более 5 тенге“ - глава Минэнерго дал обещание по ценам на бензин

После того как отмена госрегулирования цен на бензин вступит в силу, стоимость топлива вырастет не более чем на 5 тенге. Во всяком случае - на первом этапе. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как отметил чиновник, в Минэнерго ожидают, что рынок будет регулировать ситуацию. При этом государство будет выступать ограничителем в целях недопущения роста цен на нефтепродукты, пообещал он. Процесс либерализации цен это подразумевает.

"По нашим прогнозам, первое повышение составит не более 5 тенге. На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут слишком резко", - сказал Саткалиев на брифинге в Минэнерго.

Он подчеркнул, что у государства есть все необходимые механизмы, а антимонопольное агентство может начать расследование, если та или иная сеть начнет получать высокий монопольный доход.