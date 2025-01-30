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29.01.2025, 19:05

Школьник скончался после жалоб на простуду

Новости Казахстана 0 545

В Караганде школьник скончался после жалоб на простуду, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото предоставлено родными Дамира Булумбаева
Фото предоставлено родными Дамира Булумбаева

13-летний Дамир Булумбаев скончался в минувшие выходные. Родные уверены, что его можно было спасти. Как стало известно, на протяжении недели у школьника периодически повышалась температура, а в последние дни он жаловался на боли в икрах ног.

В течение нескольких дней мама подростка трижды вызывала скорую помощь на дом и даже возила сына в поликлинику. Врачи тогда утверждали, что у мальчика простуда.

"Во второй раз скорую вызвали, когда у Дамира появилась боль в икрах ног. Фельдшер приехала и сказала, что это вся та же простуда. Предложила сделать спазмолитический укол от боли в икрах. После укола у него участилось дыхание, но фельдшер сказала, что это нормально. Она сказала, что он притворяется, что это психосоматика, и для госпитализации нет показаний. На следующее утро у него появилась боль в паховой области, мама Дамира снова позвонили в скорую. Бригада приехала почти через полчаса и сразу же госпитализировала его. Но было уже поздно...", - рассказала сестра мальчика Алия Булумбаева.

Школьник скончался в машине скорой помощи. Родные Дамира считают, что медики недооценили тяжесть состояния подростка.

Фото предоставлено родными Дамира Булумбаева

"Это халатность медиков. Когда мы вызываем скорую, мы ждем помощь. Это они должны нам все объяснять, оказывать первую помощь. А они три раза были, и сын умер. Мы теряем детей... Он был спортивный, запросто сто раз отжимался, был нашей гордостью, отлично учился. Мы хотим, чтобы на этот случай обратили внимание в Министерстве здравоохранения и тщательно разобрались", - сказал отец Дамира Дуйсен Булумбаев.

Дамира Булумбаева похоронили 29 января. Проститься с ним пришли одноклассники и друзья по спорту. Известие о его смерти стало шоком для многих.

"Три раза вызывала скорую. Причем дважды к нему приезжала одна и та же бригада. Он им всю ночь накануне смерти доказывал, что ему плохо. А фельдшер говорила, что мальчик сочиняет и накручивает. Только вторая бригада, вызванная в третий раз, смогла распознать, что мальчик действительно в беде. Но она приехала через 27 минут", - рассказали близкие подростка.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что дело расследует независимая группа экспертов.

"По результатам предварительного служебного разбора выявлены факты нарушений со стороны отдельных медицинских работников. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим слова соболезнования родственникам умершего пациента", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

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